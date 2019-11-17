أبوظبي تستقبل 1.3 مليون نزيل فندقي خلال الربع الثالث

كشفت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أنّ المنشآت الفندقية في الإمارة استقبلت ما يزيد على 1.3 مليون نزيل خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة نمو 1.7 % مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد النزلاء منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية سبتمبر إلى نحو 3.8 مليون نزيل، بزيادة 2.9 % عن الفترة نفسها من 2018.

وارتفع إجمالي الإيرادات الفندقية بنسبة 1.7 % خلال الربع الثالث إلى 1.1 مليار درهم، ومستويات الإشغال بنسبة 4% إلى 69%، ومتوسط فترة الإقامة بنسبة 5.6% بواقع 2.5 ليلة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى الزيادة المطردة في عدد الزوار من الأسواق السياحية الرئيسة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بما في ذلك الهند والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، حيث ازداد عدد النزلاء من الهند بنسبة 8.1 %، ومن المملكة المتحدة بنسبة 5.3 %، ومن عمان بنسبة 18.6 %، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2.1 % خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويعرض التقرير الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أيضاً تحليلاً للأداء الفندقي في المناطق السياحية في الإمارة، الذي أظهر أداءً قوياً للمنشآت الفندقية في جزيرة السعديات ومنطقة مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، كما سجلت فنادق ومنتجعات جزيرة السعديات نمواً بنسبة 71.3% في عدد نزلائها خلال الربع الثالث ليصل إلى 43,976 نزيلاً في الفترة من يوليو ولغاية سبتمبر، بينما ارتفع متوسط فترة الإقامة بنسبة 13.4% إلى 3.5 ليلة، وإجمالي الإيرادات بنسبة 48.7%، بينما ارتفعت مستويات الإشغال بنسبة 20.5%.

حققت فنادق منطقة «أدنيك» نمواً في إيراداتها خلال الربع الثالث بنسبة 33.5%، وإيراد الغرفة المتاحة بنسبة 36.4%، ومتوسط فترة الإقامة بنسبة 30.4%، ومستويات الإشغال بنسبة 17%.

اعتمدت نتائج الربع الثالث على العديد من الفعاليات والأنشطة التي حظيّت بزخم عالمي واسع، بما في ذلك «أسبوع أبوظبي للتحدي»، وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي «تعكس نتائج الربع الثالث حجم مبادراتنا وجهودنا المتواصلة بالتعاون مع شركائنا في قطاع السياحة لتطوير وجهة مفضلة للترفيه والأعمال، لتكون مقصداً مثالياً لإقامة أضخم وأرقى الفعاليات الدولية التي تستقطب الزوار من كل أنحاء العالم.

وتُعتبر هذه النتائج إيجابية واستثنائية بكافة المقاييس، في ضوء الهدوء المعتاد في الحركة السياحية في المنطقة خلال أشهر الصيف، لقد حظيّ الأداء السياحي بدفعة قوية من خلال برنامجنا الحافل بالفعاليات التي رسخت مكانة أبوظبي على الخريطة السياحية العالمية».

وأوضح «شهدت الفترة من يوليو إلى سبتمبر إطلاق فعاليات مبتكرة تنوعت من أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي تضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة UFC 242 إلى أسبوع العائلة أبوظبي»، وفي حين نفدت جميع تذاكر بطولة الفنون القتالية المختلطة بالكامل، مع بيع 40% منها في الأسواق الخارجية، حقق هذا التوسع الاستراتيجي في فعاليات أبوظبي نجاحاً مذهلاً عبر توفير ما يزيد على 5000 ليلة فندقية إضافية.

كما سجل أسبوع العائلة أبوظبي نجاحاً مماثلاً عن طريق توفير تجارب ترفيهية فريدة لآلاف العائلات التي استمتعت للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بجوائز اختيار أطفال نيكلوديون وعالم نيكلوديون، ما ساهم في ريادة أبوظبي كوجهة مثالية للأطفال وعائلاتهم».

وأضاف غباش «تمنحنا نتائج الربع الثالث ثقة بأننا نمضي بخطوات ثابتة نحو إحراز رقم قياسي جديد في إجمالي عدد نزلاء منشآتنا الفندقية خلال العام الجاري. تشير التوقعات إلى أنّ الإمارة سترحب بـما يقارب 5.1 مليون نزيل بنهاية العام، بنسبة نمو 2% مقارنة بعام 2018.

وسيتخطى عدد الغرف المشغولة 8.6 مليون غرفة، بزيادة 5.6% عن العام الماضي، خاصة مع ما تحتضنه أبوظبي من مجموعة كبيرة من الفعاليات والمعارض المرتقبة حتى نهاية 2019، وفي مقدمتها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 في أبوظبي وفن أبوظبي ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) وحفل النجم العالمي برونو مارس في ليلة رأس السنة الجديدة، والتي ستدعم طموحاتنا بتسجيل نتائج غير مسبوقة من ناحية عدد الزوار بنهاية العالم الجاري».

يذكر أنّه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 8.1 % مقارنة بالفترة نفسها من 2018 لتبلغ 4 مليارات درهم.

وسجلّت أبوظبي أحد أعلى نسب النمو في المنطقة من ناحية إيرادات الغرف الذي بلغ 14.3%، مدفوعاً بارتفاع الإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة 8.6 %، ومتوسط سعر الغرفة بنسبة 6.8 %، ومتوسط فترة الإقامة بنسبة 2%.

بناءً على نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2019، تصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها في فنادق أبوظبي، والذي تجاوز 321,000 نزيل.

وجاءت الصين في المركز الثاني بما يزيد على 297,000 نزيل، وتبعتها المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ190,000 نزيل منذ مطلع العام حتى نهاية سبتمبر 2019.