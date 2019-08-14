فنادق أبوظبي تنشغل بشكل قياسي خلال عطلة «الأضحى»

أعلنت فنادق أبوظبي بمختلف فئاتها ومواقعها إطلاق المزيد من العروض الصيفية التي تتضمن تخفيضات في أسعار الغرف الفندقية وعروضاً قيمة مضافة للعائلات والأطفال والمجموعات، وذلك في إطار السباق من أجل الاستحواذ على حصة أكبر من كعكة النزلاء من سكان الدولة أو خارجها خلال الفترة المقبلة في أعقاب عطلة عيد الأضحى.

وقال مسؤولون ومختصون في القطاع الفندقي بالعاصمة، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن الفنادق شهدت إقبالاً من النزلاء خلال عطلة عيد الأضحى لا سيما مع طرح الفنادق سلسلة من العروض التنافسية بهدف جذب أكبر عدد من الزوار والسياح وتنشيط الحركة السياحية، مشيرين إلى أن الفنادق ركزت في عروضها على تخفيض أسعار الإقامة وتقديم خدمات مجانية، فيما فضلت فنادق أخرى التركيز على تقديم قائمة واسعة من الأطعمة والمشروبات التي تتناسب مع عيد الأضحى.

وأضاف المسؤولون أن الإقبال الكبير على الفنادق في عطلة عيد الأضحى ومن قبل خلال عطلة عيد الفطر الماضي يتوقع له أن يعزز إيرادات الفنادق مع نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن الإمارات تشهد مزيداً من النمو في أعداد الزوار والسياح خصوصاً مع إطلاق مهرجانات خاصة بالصيف إلى جانب أن العديد من المواطنين والمقيمين باتوا يفضلون البقاء في الدولة خلال فترات الأعياد.

أنشطة ترفيهية

وقالت بانة طوقان، مديرة إدارة المبيعات والتسويق في فندق «روزوود أبوظبي»، إن موسم الصيف هذا العام يتميز بتعدد الأنشطة الترفيهية، مشيرة إلى أن الفندق يحرص خلال هذه الفترة من كل عام على طرح عروض تستهدف العائلات المقيمة في الدولة والقادمة من أنحاء مختلفة من العالم خاصة من دول مجلس التعاون.

وأضافت طوقان أن الفندق يقدم العديد من العروض التي ترضي أذواق الضيوف من مختلف الأعمار، وهي تشمل عروضاً بمطاعم الفندق مثل برانش أيام الجمعة والسبت الذي يقام في أجواء تحتفي بالعائلة والأصدقاء والأطفال مع إطلالة رائعة على مياه الخليج العربي. وأشارت إلى أن الفندق يركز أيضا على تقديم كل ما يناسب الأطفال لضمان استمتاعهم بعطلة الصيف من خلال نادي «روز بادز» المخصص لهم والذي يوفر تجارب لعب ممتعة إلى جانب مجموعة من الخدمات الخاصة ووسائل وأدوات الراحة التي تشبع رغباتهم واهتماماتهم.

عروض متنوعة

من جانبه، قال وليام كوستلي، نائب رئيس العمليات في «هيلتون» لمنطقة شبه الجزيرة العربية، إن الفندق يقدم عروضاً صيفية مخفضة في الإمارات حيث يقدم فندق هيلتون جاردن إن ــ قرية الجداف خصومات حتى 30%، فيما يقدم فندق دبل تري باي هيلتون دبي ــ جميرا خصومات حتى 20%.

وأضاف كوستلي أن هناك عروضاً خاصة لموسم الصيف للعام الجاري حيث يمكن للمقيمين اقتناص فرصة قضاء إجازة ممتعة مع الإقامة المريحة أو إجازة شاطئية على سواحل الإمارات الرائعة، مشيراً إلى أن هيلتون لديها محفظة قوية تتكون من 6 علامات تجارية و500 فندق تنتشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

خدمات

وذكر خالد الشرباصي المدير العام لفندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي أن معدلات الإشغال خلال عطلة عيد الأضحى المُبارك بحدود 90% نظراً لقيام الفندق بتوفير مجموعة متميّزة من خدمات الضيافة والرفاهية لمنح العائلات فرصة الاسترخاء والاستمتاع بعطلة العيد.

كذلك قدر محمد العلوي مدير العلاقات العامة في فندق قصر الإمارات الإشغال في عطلة عيد الأضحى بنحو 90% بسبب العروض الخاصة التي تتضمن الحصول على خصومات خاصة تصل إلى 25% على أسعار الغرف.

وقال العلوي إن عرض عيد الأضحى المبارك أتاح للضيوف حجز غرفة المرجان أو غرفة اللؤلؤ أو جناح الخليج لمدة لا تقل عن ليلتين في الفترة حتى الغد 15 أغسطس، مع الحصول على ترقية مجانية، وخصم نسبته 15% في المطاعم والمقاهي التابعة لقصر الإمارات، باستثناء مطاعم هاكاسان ومرطبان، وموال.

حجوزات

من جانبه، قال مصطفى صقر مدير عام فندق سانت ريجيس أبوظبي إن معدلات الإشغال تتراوح ما بين 85% إلى 90% خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بسبب الحجوزات المبكرة من داخل الدولة وعدد من الدول الخليجية.

وأضاف صقر أن فندق سانت ريجيس أبوظبي يقدم عروضاً على الغرف تشمل ترقية مجانية إلى غرفة ذات إطلالة بحرية، و200 درهم رصيد مطاعم مجاني لحجوزات الغرف المميزة، ووجبة إفطار في مطعم ذا تيراس على الكورنيش، وتسجيل مغادرة متأخر حتى الساعة الرابعة عصرًا.

باقات

وقال مصطفى طنطاوي، مدير العمليات في فندق باب القصر، إن معدلات الإشغال وصلت إلى 95% خلال فترة عيد الأضحى المبارك بفضل الباقات التي أطلقها الفندق احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، واحتفل الضيوف بهذه المناسبة في ظل ضيافة عربية أصيلة، وتجارب إقامة متميزة. وأوضح طنطاوي انه يمكن للعائلات الاستجمام في أرقى وجهات العاصمة، وسط كورنيش أبوظبي، واستكشاف طيف واسع من التجارب الذوقية الرائعة بالإضافة إلى خدمات الضيافة المميزة من فئة الخمس نجوم.

زيادة النزلاء

شهدت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري تحسناً قوياً في أدائها، حيث وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 2.5 مليون نزيل، بزيادة مقدارها 3.5 % عن النصف الأول 2018.

وزادت عائدات الفنادق لتصل إلى 2.9 مليار درهم، بنمو قدره 10.6 %. وارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية بنسبة 17.6 %، وارتفع إيراد الغرفة المتاحة بنسبة 10.7 %، فيما سجل معدل سعر الغرفة ارتفاعاً نسبته 10.2 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.