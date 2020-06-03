أبوظبي تصدر سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 3 مليارات دولار

أصدرت إمارة أبوظبي سندات سيادية بقيمة 3 مليارات دولار مقسمة على 3 شرائح متساوية وبواقع 135 نقطة أساس بأجل 5 سنوات و165 نقطة أساس بأجل 10 سنوات ونحو 183نقطة أساس بأجل 30 سنة فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية.

وأوضحت دائرة المالية بأبوظبي أن الإصدار حقق أدنى مستوى عائدات في دول الخليج لكل من الشرائح الثلاث مضيفة بأن العاصمة الإماراتية حافظت على مستویات دین منخفضة مع وصول إجمالي الدین العام الى %12.1 من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2019.



ويعتبر هذا الإصدار استكمالًا للسندات السيادية التي طرحتها أبوظبي في أبريل 2020 والتي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار بمستوى اكتتاب تجاوز بـ 7 مرات المبلغ المعروض للبيع.