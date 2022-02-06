أجمل مبنى على وجه الأرض في الإمارات.. هذا موعد تدشينه

كشفت الإمارات العربية المتحدة متمثلة بنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، عن نية الإمارات تدشين اجمل مبنى في العالم وذلك في 22 من شهر شباط الحالي



أجمل مبنى في العالم

وغرد حاكم دبي عبر حسابه الخاص في تويتر عن الأمر، ونشر صور للمبنى المقرر تدشينه مع تعليق جاء فيه: "لإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022". مُضيفاً: "عام 2022 سيكون عاماً استثنائيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله."

أبرزالمباني الفخمة في الإمارات

تتميز الامارات باهتمامها بفن العمارة الهندسية والمباني والاهتمام بتطوير الدولة من خلال مبانيها الفاخرة والمميزة حيث دخلت موسوعة غينيس للارقام القياسية بأكثر من مبنى، ونستعرض ادناه افخم المباني في الامارات:

مبنى كابيتال جيت المائل في مدينة ابو ظبي دخل موسوعة غينيس بسبب الميل حيث أنه يميل إلى 18 درجة تجاه الغرب، وارتفاعه 160 متر، ويتكون من 35 طابق

مبنى أبراج الاتحاد في مدينة ابو ظبي وهو مجمع يتكون من 5 ابراج، تشكل مطارا ومجمع سكني ومراكز اعمال، وعدد من المنتزهات، ومراكز تسوق، ومتاجر لعدد من الماركات العالمية.

مبنى أبراج البحار الذي يوصف بانه تحفة معمارية، وتم تصنيفه كافضل ناطحة سحاب في عام 2012، وفي عام 2014 حصل على تصنيف افضل تصميم معماري.

برج حليفة في مدينة دبي، وهو واحد من أكثر المباني في العالم، وهو ايضا واحد من اطول المباني حول العالم، تم تصميمه على مساحة وصلت إلى 2722 يشمل عدد كبير من الوحدات السكنية، و9 فنادق فاخرة جدًا، وحدائق عامة صممت على مساحات واسعة، هذا إلى جانب 19 برج سكني ويعتبر برج خليفة أحد اهم الاماكن للجذب السياحي، وهو مصدر للدخل القومي في البلاد

مبنى الدار، حصل على أفضل تصميم عصري وذلك في عام 2008، وبرج الماس يتكون مما يقارب الـ 65 طابق، و35 مصعد

أبرز المعالم الهندسية في الإمارات: