أجهزة iPhone الجديدة قد تحصل على صوت مزدوج بتقنية “Bluetooth”

يمكن أن تتمتع أجهزة iPhone التالية بالقدرة على إرسال صوت Bluetooth إلى جهازين مختلفين، وذلك وفقاً للمدونة اليابانية Mac Otakara (عبر MacRumors)، والتي تستشهد بمصادر من سلسلة التوريد الآسيوية.

يمكنك بالفعل الاتصال بأحد أجهزة Bluetooth المتعددة – ساعة ومكبر صوت وسيارة – لكن لا يمكنك إرسال صوت Bluetooth إلى جهازين صوتيين مختلفين.

مع هذه الوظيفة الجديدة، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى الألحان على iPhone واحد باستخدام زوجين من AirPods، أو يمكنك جعل الهاتف يرسل توجيهات GPS إلى نظام صوت السيارة، أثناء نقل الصوت إلى زوج من سماعات الرأس في نفس الوقت.

ولا يحدد Mac Otakara أي أجهزة iPhone قد تحصل على هذه الوظيفة، لكن بعض طرز iPhone، بما في ذلك iPhone XS و iPhone X و iPhone 8 تحتوي على Bluetooth 5.0، لذلك يمكن لشركة Apple أن تقدم هذه الوظائف إلى هذه الهواتف، وكذلك بعض الطرز القادمة.