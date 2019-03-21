الدولار يسجل أداء سلبي أمام سبع عملات منذ بداية العام الجاري

سجل الدولار أداء سلبيا أمام سبع عملات من أصل عشر عملات، مقابل ارتفاعه أمام ثلاث عملات، وذلك منذ بداية العام الجاري 2019.

وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد جاء الروبل الروسي كأكبر العملات الرابحة بزيادة 7.8 في المائة، في حين حلت الليرة التركية أبرز الخاسرة بتراجع 4 في المائة.

تفصيليا، وصل سعر صرف الدولار أمام الروبل إلى 64.37 روبل خلال تداولات أمس، مقابل 69.83 روبل بنهاية العام الماضي 2018، وذلك بتراجع بنسبة 7.82 في المائة وهو أدنى العملات التي تراجع أمامها الدولار.

جاء ثانيا الجنيه الاسترليني الذي تراجع الدولار أمامه بنسبة 3.71 في المائة من 0.785 بنهاية العام الماضي 2018 إلى 0.756 جنيه في تداولات أمس.

فيما حل ثالثا الجنيه المصري الذي تراجع الدولار أمامه بنسبة 3.52 في المائة ليصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 17.3 جنيه مقابل 17.93 جنيه.

في حين حل رابعا اليوان الصيني، إذ سجل الدولار أداء سلبيا أمامه بنسبة 2.67 في المائة من 6.879 يوان إلى 6.695 يوان أمس.

خامسا جاء الدولار الكندي الذي تراجع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 2.02 في المائة من 1.361 إلى 1.334 دولار كندي في تداولات أمس.

في حين حلت سادسا الروبية الهندية، ليسجل الدولار تراجعا أمامها بنسبة 1.28 في المائة ليبلغ سعر صرف الدولار 68.87 مقابل 69.76 روبية نهاية 2018.

سابعا جاء اليورو الذي تراجع الدولار أمامه بنسبة 0.49 في المائة، ليساوي الدولار نحو 0.265 يورو في تداولات أمس مقابل 0.266 يورو نهاية العام الماضي.

أما العملات التي ارتفع الدولار الأمريكي أمامها، فكانت ثلاث عملات، تصدرتها الليرة التركية الذي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 3.84 في المائة من 5.28 ليرة إلى 5.48 ليرة في تداولات أمس.

وثاني العملات التي ارتفع الدولار أمامها، الفرنك السويسري الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.46 في المائة ليصل سعر صرف الدولار نحو فرنك واحد مقارنة بـ 0.98 فرنك بنهاية العام الماضي.

وآخر العملات التي ارتفع الدولار الأمريكي أمامها "الين الياباني"، وذلك بنسبة 1.23 في المائة ليصل سعر صرف الدولار 111.54 ين ياباني في تداولات أمس مقابل 110.18 ين بنهاية العام الماضي.

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