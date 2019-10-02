أداء قطاع التصنيع في أميركا يتراجع إلى أقل مستوى له منذ 10 سنوات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، على خلاف التوقعات ليسجّل أسوأ أداء له منذ نهاية أخر ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، على خلفية التباطؤ العالمي والحرب التجارية مع الصين.

وتراجع مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأميركي لقياس نشاط قطاع التصنيع إلى 47.8 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 49.1 نقطة خلال أغسطس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ يونيو 2009. في الوقت نفسه، فإن هذه القراءة جاءت أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي لقياس نشاط التوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي، إلى أقل مستوى له منذ يناير 2016، وهو ما يمثل رسالة تحذير قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية يوم الجمعة المقبل.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بنسبة طفيفة مسجلاً 47.3 نقطة خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

وتراجع مؤشر الإنتاج إلى 47.3 نقطة، وتراجع مؤشر المخزون إلى 46.9 نقطة وهو أقل مستوى له منذ أواخر 2016.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات معهد إدارة الإمدادات تشير إلى أن المنتجين الأميركيين يعانون في مواجهة الرياح المعاكسة القادمة من الخارج إلى جانب تداعيات ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجع مؤشر طلبيات التصدير لدى قطاع التصنيع الأميركي إلى 41 نقطة خلال الشهر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ مارس 2009، في حين استقر مؤشر الواردات عند مستواه في أغسطس الماضي دون تغيير.