أديداس تخسر قضيتها أمام كانييه ويست.. "تجميد مبلغ 75 مليون دولار أمريكي"

كشفت وكالة بلومبرغ العالمية ان شركة أديداس قد خسرت يوم أمس الثلاثاء دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد مغني الراب الشهير كانييه ويست لتجميد مبلغ 75 مليون دولار من المدفوعات التي كانت قد خصصتها له.

أديداس تخسر دعوى قضائية ضد كانييه ويست



وفي التفاصيل رفضت قاضية المحكمة الجزائية في مانهاتن السيدة فاليري كابروني جميع الحجج القانونية التي قدمتها شركة أديداس في جلسة الاستماع يوم أمس الثلاثاء والتي طالبت من خلالها بتجميد المدفوعات لضمان عند التصرف بها.



وتأتي هذه الدعوى بالتزامن مع قضية أخرى كانت قد رفعتها أديداس أمام التحكيم الدولي على العلامة التجارية "ييزي" التي يمتلكها كانييه ويست، بسبب انهاء الشراكة بينهما ردًا على تصريحات ويست المعادية للسامية.

وقدم شركة أديداس العديد من التقارير التي تفيد بأن العلامة التجارية ييزي قد تشهر إفلاسها.



وقالت القاضية توضيحًا لرفضها قرار التجميد إن شركة أديداس لم تقدم أي دليل واضح على هذه المزاعم، وان كل ما قدمته عبارة عن مقالات منشورة في الصحف، وأضافت أن الشركة لم تتمكن من إثبات احتمالية تعرضها لضرر غير قابل للإصلاح في حال لم يتم الموافقة على تجميد هذه الأموال.



وأردفت كابروني إن الترجيحات بالفوز لصالح شركة أديداس مما يمكنها من استرداد مبلغ الـ 75 مليون دولار، خاصة أن شركة كانييه ويست انتهكت العقد المبرم مع اديداس بعد إدلائه بتصريحات معادية للسامية.



استطردت كابروني أن الترجيحات تصب في صالح فوز “أديداس” بالقضية المعروضة أمام التحكيم في نهاية المطاف واستردادها لمبلغ الـ75 مليون دولار، حيث تدعي الشركة أن ويست انتهك عقده من خلال الإدلاء بتصريحات معادية للسامية.



وقال محامي كانييه ويست في جلسة الاستماع إن بنود العقد مع أديداس نصت على حصول بيزي على 100 مليون دولار سنويًا من شركة أديداس، ومن غير الواضح إذا ان مبلغ الـ 75 الذي ترغب بتجميده من الدفعات ام لا، فيما تقول الشركة أن هذه الأموال مخصصة للتسويق فقط.