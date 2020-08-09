أرامكو السعودية تحقق صافي دخل 6.5 مليار دولار للربع الثاني من العام الحالي

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» اليوم (الأحد)، تحقيق صافي دخل 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنةً مع 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019 بنسبة تراجع 73.4%.

وبلغ صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 46.3 مليار ريال سعودي (12.3 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني، و130.4 مليار ريال سعودي (34.8 مليار دولار أميركي) في النصف الأول.

كما بلغت توزيعات الأرباح عن الربع الأول 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أميركي) دفعتها الشركة خلال الربع الثاني، وبلغت توزيعات الأرباح عن الربع الثاني 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أميركي).

وتراجعت أرباح شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 73,4% في الربع الثاني من عام 2020 على خلفية انخفاض أسعار النفط بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس «كورونا المستجد»، ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق انخفضت أرباح «أرامكو» بنسبة 60.5%، والتي كانت 62.4 مليار ريال.

وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، إنّ «الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني».

وتابع الناصر أن سوق الطاقة «تشهد انتعاشاً جزئياً بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها».

وشدّد على أنّ الشركة عازمة على «الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمال الشركة»، موضحاً أن «قطاع التنقيب والإنتاج سجل أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم».