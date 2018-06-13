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أرامكو السعودية تخطط لتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات في الصين والهند وماليزيا

أرامكو السعودية تخطط لتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات في الصين والهند وماليزيا
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