أرامكو السعودية تشتري حصة Shell بمشروع تكرير مقابل أكثر من 630 مليون دولار

قالت أرامكو السعودية إنها ستستحوذ على حصة Royal Dutch Shell البالغة 50% في مشروع التكرير السعودي المشترك "ساسرف" مقابل 631 مليون دولار.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن من المتوقع إتمام البيع في وقت لاحق من العام الحالي.

تقع مصفاة ساسرف في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية وتبلغ طاقتها التكريرية 305 آلاف برميل يومياً.