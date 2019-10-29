أرامكو السعودية تعتزم إطلاق طرحها العام الأولي المزمع في 3 نوفمبر

أبرز العناوين
شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد القادم
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر .
وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية أن شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد القادم.
ولم تكن أرامكو متاحة على الفور للتعليق حين اتصلت بها رويترز اليوم الثلاثاء.
المزيد:
هل طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام مهم بالنسبة للسعودية؟
أرامكو السعودية تأمل بالتعافي نهائيا من أضرار هجومي بقيق وخريص أواخر نوفمبر
أرامكو السعودية تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020
هل طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام مهم بالنسبة للسعودية؟
أرامكو السعودية تأمل بالتعافي نهائيا من أضرار هجومي بقيق وخريص أواخر نوفمبر
أرامكو السعودية تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020
Via SyndiGate.info
Copyright © 2019. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.