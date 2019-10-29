أرامكو السعودية تعتزم إطلاق طرحها العام الأولي المزمع في 3 نوفمبر

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر .

وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية أن شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد القادم.

ولم تكن أرامكو متاحة على الفور للتعليق حين اتصلت بها رويترز اليوم الثلاثاء.