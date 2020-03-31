أرامكو السعودية تعتمد سعر بروبان عند 230 دولاراً للطن في أبريل

قالت شركة أرامكو السعودية إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد أبريل نيسان عند 230 دولارا للطن، انخفاضاً من 430 دولارا في مارس آذار.

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر أبريل نيسان عند 240 دولارا للطن انخفاضاً من سعره في شهر مارس آذار الذي كان يبلغ 480 دولارا للطن.

ويذكر أن الأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.