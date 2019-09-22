أرامكو السعودية تعتمد 15 بنكاً لإدارة طرحها الأولي

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرج»، أن شركة «أرامكو» السعودية زادت عدد مرتبي طرحها الأولي إلى 15 مصرفاً، مع إضافة بنوك بينها، باركليز البريطاني، و«UBSS» السويسري، و«BNPParibas» الفرنسي، و«سوسيتيه جنرال» و«دويتشه بنك» الألماني، والخليج الدولي، و«كريدي أجريكول».

وقال مصدران مطلعان لـ «رويترز»: إن «أرامكو» كلفت مجموعة «يو.بي.إس» و«دويتشه بنك» بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، ما يدل على أن خطوات الطرح الأولي تمضي قدماً، وقال أحد المصدرين: إن «أرامكو» بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر. ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة.

وكانت «رويترز»، ذكرت أن «أرامكو» اختارت في الأسابيع الأخيرة 9 بنوك في القائمة النهائية، للاضطلاع بأدوار رئيسة كجهات تنسيق عالمية. وقال المصدران: إنه من المتوقع إعلان مزيد من البنوك ستقوم بأدوار ثانوية.

وأضافت «بلومبرج»، أن قائمة البنوك التي فوضتها «أرامكو» تشمل «جيه.بي مورجان» و«جولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«كريدي سويس» و«سيتي» و«مورجان ستانلي» و«إتش.إس.بي.سي». فيما شملت قائمة البنوك التي فوضتها «أرامكو» محلياً كلا من مجموعة «سامبا» المالية، والبنك الأهلي التجاري.

وصرحت مصادر لـ «رويترز»، أن طرح أسهم «أرامكو» الأولي في بورصة الرياض هو الخطوة الأولى نحو بيع ما يصل إلى 5% من أسهم الشركة، وأنه من المتوقع بيع 1% أخرى محلياً العام القادم يعقبه إدراج دولي.