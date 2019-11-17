اليوم... العالم يترقب أضخم اكتتاب في الأسواق المالية " أرامكو السعودية"

يبدأ اليوم الأحد الموافق 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أضخم اكتتاب محتمل في تاريخ الأسواق المالية، المتعلق بطرح "أرامكو السعودية" -أكبر شركة نفط وغاز في العالم- جزءا من أسهمها في سوق الأسهم المحلية.

ستعلن "أرامكو السعودية"، النطاق السعري للاكتتاب اليوم، حيث يكتتب الأفراد بالحد الأعلى، وإذا كان مثلا النطاق السعري بين 30 و40 ريالا، فسيكتتب الأفراد بسعر 40 ريالا.

وفي حال جاء السعر النهائي للطرح، الذي سيتم تحديده في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أقل من السعر الذي اكتتب به الأفراد "35 ريال مثلا"، سيتم تعويض الأفراد عن الفرق بين السعرين "خمسة ريالات عن كل سهم" بأسهم أو تحويل الفرق إلى حساباتهم البنكية.

يبدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات اليوم، ويستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، فيما يستمر اكتتاب المؤسسات إلى 4 ديسمبر المقبل.

خصصت الشركة 0.5 في المائة "مليار سهم" كحد أعلى من أسهمها للمكتتبين الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، ورأسمالها 60 مليار ريال، بدون قيمة اسمية للسهم.

مشاركة مجلس الإدارة في الاكتتاب

حسب نشرة إصدار الشركة، قد يقوم أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح، ولن يتم احتساب عدد الأسهم التي يتم شراؤها بالتزامن مع عملية الطرح ضمن نسبة ملكية الجمهور.

عرض شراء حكومي

وفق النشرة، يجوز للدولة بموجب النظام الأساس -في أي وقت بعد إتمام الطرح- تقديم عرض شراء الأسهم غير المملوكة لها من المساهمين الآخرين.

وفي حال موافقة من يمثل 75 في المائة من أسهم الشركة المملوكة لغير الحكومة "ومن يتصرف بالاتفاق مع الحكومة" على هذا العرض في الجمعية العامة غير العادية، يتعين على جميع مالكي هذه الأسهم بيع أسهمهم في الشركة للحكومة بسعر العرض الذي حددته الحكومة.

وسيكون مساهم الأقلية الذي لم يحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو الذي صوت ضد القرار الذي يوافق على بيع الأسهم إلى الحكومة ملزما بقرار الجمعية العامة غير العادية وسيضطر إلى بيع أسهمه للحكومة.

مراحل الاكتتاب

في 3 نوفمبر الجاري، وافقت هيئة السوق المالية السعودية لشركة أرامكو -أكبر شركة نفط وغاز في العالم- على طرح جزء من أسهمها في سوق الأسهم المحلية.

وفي 9 من نوفمبر الجاري أعلنت الشركة نشرة الإصدار، التى تضمنت فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات. وذكرت الشركة، أنه سيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.

ويتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2019. وسيتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.

اكتتاب الأفراد

حسب نشرة الإصدار، ينبغي للمكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب فيها في نموذج طلب الاكتتاب، ذلك بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح "سعر اكتتاب الأفراد"، الذي يرغب في أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح.

وإذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد يكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما يراه المساهم البائع و"أرامكو السعودية" مناسبا، بالتشاور مع المستشارين الماليين/ المنسقين الرئيسين.

وفي حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد سيتم رد قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد، وعلى المكتتبين الأفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب الاكتتاب، وفي حال قصور السهم سيرد للمكتتبين الأفراد مبلغ يعادل قيمة قصور الأسهم، وفي كل الأحوال إذا لم تكن هناك أسهم إضافية فسيرد للمستثمر المبلغ الفائض من خلال تحويل بنكي.

وأشارت النشرة إلى عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح، التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد عشرة أسهم ولا يوجد حد أقصى.

المكتتبون المؤهلون للاكتتاب

يستهدف الاكتتاب شريحتين، الأولى: المؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة.

والشريحة الثانية هم المكتتبون الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة، التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي -حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لمصلحتها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر- وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

وأشارت النشرة إلى أنه سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح، التي يتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة المشاركة فعليا في عملية بناء سجل الأوامر من قبل المساهم البائع و"أرامكو السعودية" وفقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/ المنسقين الرئيسين.

وفق النشرة، سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح من قبل المساهم البائع و"أرامكو السعودية" والمستشارين الماليين/ المنسقين الرئيسين بنهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وسيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين. وبعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، ستعلن سعر الطرح النهائي عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعبر موقعها الإلكتروني. وستقوم "أرامكو السعودية" والمستشارون الماليون/ المنسقون الرئيسون بإعلان نسبة تغطية الطرح من قبل المؤسسات المكتتبة في مواقعهم الإلكترونية عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

أسهم موظفي «أرامكو»

بحسب نشرة الإصدار، فإنه بالتزامن مع الانتهاء من عملية الطرح، ستقوم الحكومة ببيع عدد من الأسهم بقيمة مليار دولار أمريكي "3.75 مليار ريال" على أساس سعر الطرح النهائي للشركة، لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي "أرامكو السعودية".

توافق الاكتتاب والشركة مع الشريعة

حول مدى توافق اكتتاب الشركة مع الشريعة الإسلامية، تقول نشرة البنوك السعودية المستلمة للاكتتاب، إن طرح "أرامكو" مدعوم من مجموعة متكاملة من الجهات المستلمة. وتشارك بما في ذلك البنوك الأكثر تحفظا والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه وفقا للقواعد المعتمدة لدى الجهات المستلمة، تعد الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

وعن الزكاة، فإنه وفقا للأمر الملكي رقم 16110 وتاريخ 11 / 20 / 1441ـ، سيكون الاستثمار في أسهم شركة أرامكو حين إدراجها في السوق المالية، مزكى عنه، حيث سيتم احتساب مبلغ الزكاة الناتج عن هذه الاستثمارات وخصمه من مدفوعات الضريبة التي قامت الشركة بسدادها وتحويلها إلى حساب الزكاة في وزارة المالية لكي تدفع لمستحقي الزكاة حسب النظام.