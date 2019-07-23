إعمار العقارية تحلّق بالأسهم فوق 900 مليار درهم

تعززت معنويات المستثمرين في الأسواق المحلية في جلسة تداولات أمس وربح رأس المال السوقي للأسهم ما يناهز 9.6 مليارات درهم، بدعم من حالة التفاؤل السائدة بعد نتائج أعمال قوية للبنوك واتجاه المتداولين على الشراء في غالبية القطاعات لا سيما مع تداول الأسعار عند مستويات سعرية جاذبة. ودفع سهم إعمار القيمة السوقية الإجمالية للسوقين إلى الصعود متجاوزة 900 مليار درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي بدعم رئيسي من توقيع شركة «إعمار العقارية» اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم وارتفع المؤشر بنسبة 1.3% مخترقاً مستوى 2750 نقطة ليغلق عند 2774.87 نقطة، مع مكاسب في معظم القطاعات وعلى رأسها العقار والبنوك والاستثمار.

وزاد سوق أبوظبي للجلسة الخامسة على التوالي مقترباً من مستوى 5300 نقطة مرتفعاً بنحو 1.2% ليغلق عند 5299، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار.

وصعدت السيولة من 234.32 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 522.3 مليون درهم، منها 199.7 مليوناً في دبي، و322.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 295 مليون سهم (146.2 مليوناً في دبي، و148.8 مليوناً في أبوظبي)، من خلال 4804 صفقات.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للسوقين 903.4 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس، بعدما حققت أسهم أبوظبي مكاسب سوقية بقيمة 5.65 مليارات درهم، وسجلت أسهم دبي مكاسب بلغت 3.95 مليارات.

العقار

ودعم مكاسب دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 2.3% مع صعود سهم «إعمار العقارية» 2.48% مسجلاً أعلى مستوى له في 3 أشهر عند 4.95 دراهم، كما زاد سهم «إعمار للتطوير» 2.77%، و«إعمار مولز» 2.60%، و«أرابتك القابضة» 1.74%

وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.86% مع ارتفاع «بنك دبي التجاري» 2.63%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.87% و«دبي الإسلامي» 0.78%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.74% .

وارتفع قطاع السلع 2.03%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.86% مع صعود سهم «دو» بالنسبة ذاتها. زاد قطاع الخدمات 0.82% بفعل ارتفاع «تبريد» 1.14%، وارتفع قطاع التأمين 0.55% مع صعود سهم «دار التكافل» 1.33%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 63.86 مليون درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات 27.25 مليون درهم، مرتفعاً إلى 5.2 دراهم. وسجل سهم «دبي للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.97% إلى 8.91 دراهم، فيما كان سهم «أملاك للتمويل» على رأس الخاسرين بنسبة 1.83% إلى 0.322 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 1.2% على أثر صعود «بنك الشارقة» 2.15%، و«أبوظبي الأول» 1.52% مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، كما ارتفع سهم «أبوظبي الإسلامي» 0.63%، و«أبوظبي التجاري» 0.57%.

وارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.70%، وزاد قطاع الاتصالات 1.51% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع السلع مع صعود سهم «العالمية القابضة» 0.61% و«أغذية» 0.60%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.50% بفعل زيادة سهم «أسمنت الخليج» 6.38% و«أسمنت رأس الخيمة» 0.46%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة 34.5 مليون درهم، ليغلق عند 4.83 دراهم، تلاه سهم «العالمية القابضة» بسيولة 67.3 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.6% عند 1.66 دراهم. وحقق سهم «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 6.38% إلى 0.900 درهم، فيما كان سهم «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.84% إلى 0.885 درهم.

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب في دبي نحو الشراء بصافي استثمار 34.14 مليون درهم، منها 31.44 مليونا للأجانب، و2.7 مليون للخليجيين. وفي أبوظبي، اتجه الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 112.01 مليونا.

انتعاشة قوية

قال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي» إن الأسهم المحلية شهدت انتعاشه قوية معززة بمعنويات المستثمرين لا سيما مع توقيع إعمار العقارية اتفاقية مع مطار بكين داشينغ لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم، لافتين إلى أن الأسواق توفر فرصاً لاقتناص الفرص.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي غداً الأربعاء للمصادقة على البيانات المالية للربع الثاني من العام 2019.

حققت شركة رأس الخيمة للدواجن أرباحاً خلال النصف بلغت 3.3 ملايين درهم مقابل خسائر 2.45 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2018.

تجتمع لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية الأحد المقبل لمناقشة البيانات المالية المدققة للربع الثاني من عام 2019.