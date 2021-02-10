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أرباح تويتر في الربع الأخير تصل لـ 222 مليون دولار متجاوزة التقديرات

منشور 10 شباط / فبراير 2021 - 09:33
أرباح تويتر في الربع الأخير تصل لـ 222 مليون دولار متجاوزة التقديرات
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 27.7% سنويا إلى 1.29 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار في العام السابق.
أبرز العناوين
بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 222.12 مليون دولار بما يمثل 0.27 دولار للسهم

أعلنت شركة "تويتر إنك" الأمريكية التي تدير موقع التواصل الاجتماعي توتير اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 222.12 مليون دولار بما يمثل 0.27 دولار للسهم، مقابل 118.77 مليون دولار ، بما يمثل 0.15 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات في الحساب 313.03 مليون دولار بما يعادل 0.38 دولار للسهم الواحد، في حين كان الخبراء الذين استطلعت وكالة رويترز تومسون آراءهم يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحا تعادل 0.31 دولار للسهم خلال الربع الأخير، وعادة ما تستنى تقديرات الخبراء البنود الخاصة.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 27.7% سنويا إلى 1.29 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار في العام السابق.

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Via SyndiGate.info


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