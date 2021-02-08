أرباح سوفت بنك تسجل صعودًا فلكيًا في الربع الثالث

تباهى ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك باستثمارات صندوق رؤية التابع للمجموعة بعد تعافيه من خسارة ليحقق 844 مليار ين (ثمانية مليارات دولار) ربحا في الربع الثالث.

والأرباح تغير جذري عن العام السابق عندما أجبرت عثرات كبيرة، مثل الاكتتاب العام الأولي الفاشل لشركة وي وورك وجائحة كوفيد-19، سون على بيع أصول لتحقيق الاستقرار في إمبراطوريته الاستثمارية.

وقال سون في مؤتمر صحفي بطوكيو، بعد أن أعلنت الشركة أحدث نتائجها، "رؤيتنا لم تتغير قط."

وصلت استثمارات صندوق رؤية، البالغ حجمه 100 مليار دولار، إلى 82 استثمارا قيمتها 90 مليار دولار، مقارنة بسعر شراء 76.3 مليار دولار. وسجل الصندوق مكاسب إجمالية قدرها 20.4 مليار دولار منذ إنشائه.

وبلغت قيمة استثمارات صندوق رؤية 2 الستة والعشرين نحو 9.3 مليار دولار، مقارنة بسعر شرائها البالغ 4.3 مليار دولار.

وارتفع صافي أرباح مجموعة سوفت بنك لأكثر من 20 مثلا في الربع الثالث إلى 1.17 تريليون ين (11.09 مليار دولار). يأتي ذلك مقارنة مع تقدير كان يبلغ 171 مليار ين من أربعة محللين استطلعت رفينيتيف سمارت إستيميت آراءهم.