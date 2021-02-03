أمازون تحقق 125.56 مليار دولار في تقرير الأرباح للربع الرابع من 2020

أعلنت أمازون دوت كوم الثلاثاء عن مبيعات تفوق التوقعات للربع الرابع من 2020 وقالت إن مؤسسها جيف بيزوس سيتقاعد من منصب الرئيس التنفيذي في الربع الثالث من هذا العام وسيحل محله آندي جاسي رئيس خدمات الانترت في أمازون.



وسيتولى بيزوس رئاسة مجلس الإدارة التنفيدي للشركة.



وقالت

وأضافت أن ربحية السهم للربع الرابع بلغت 14.09 دولار مقابل توقعات عند 7.23 دولار. وقالت أمازون إن مبيعاتها الصافية ارتفعت إلى 125.56 مليار دولار في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول، من 87.44 مليار دولار متجاوزا التوقعات البالغة 119.7 مليار دولار.وأضافت أن ربحية السهم للربع الرابع بلغت 14.09 دولار مقابل توقعات عند 7.23 دولار.



وقالت الشركة أن صافي المبيعات في الربع الأول من 2021 من المتوقع أن يتراوح بين 100.0 مليار دولار و106.0 مليارات دولار، بنسبة نمو بين 33 بالمئة و40 بالمئة، مقارنة مع الربع الأول من

2020.



وأضافت أن عدد موظفيها في نهاية الربع الرابع، مع استبعاد المتعاقدين والعاملين المؤقتين، بلغ مليونا و298 ألفا مقابل مليون و125300 في نهاية الربع الثالث.