أرباح شركة BP تنخفض بنسبة 21% في 2019

سجلت شركة الطاقة العملاقة BP أرباحاً صافية أفضل من المتوقع للعام بأكمله ، متفوقة على توقعات المحللين على الرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز.

هذا وأعلنت BP، عن تحقيق ربح تكاليف الاستبدال الأساسي للعام بأكمله ، والذي تم استخدامه كبديل عن صافي الربح ، بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2019. وهذا بالمقارنة مع صافي ربح العام بأكمله بقيمة 12.7 مليار دولار في عام 2018 ، وهو ما يعكس تراجع الأربح بنسبة 21% على أساس سنوي.

رفعت BP التوزيعات النقدية وأعلنت استكمال برنامج لإعادة شراء أسهم في مؤشر علي الثقة في أنشطة النفط والغاز التي تسجل نموا في آخر أيام عمل الرئيس التنفيذي بوب دادلي.

وقفزت أسهم BP أكثر من 4% في التعاملات المبكرة اوتتجه لتسجيل أكبر مكسب يومي فيما يزيد عن عام بعدما تجاوزت الأرباح التوقعات للربع الثاني عشر على التوالي.

وأعلنت BP عن تحقيق أرباح صافية 2.57 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي لتتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته الشركة بتسجيل 2.1 مليار دولار.

وتقل النتائج عن الأرباح المحققة قبل عام عند 3.5 مليار دولار ولكنها تزيد عن 2.3 مليار في الربع الثالث.

وعزت الشركة النتائج إلى انخفاض الضرائب وأداء أفضل من المتوقع في وحدة إنتاج النفط والغاز، أو أنشطة المنبع، التي سجلت زيادة في الإنتاج بنسبة 3.8 بالمئة في 2019 إلى 2.64 مليون برميل من المكافئ النفطي سنويا، باستثناء حصة الشركة من إنتاج روسنفت.