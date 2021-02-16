أرباح قطاع الاتصالات في قطر تنخفض 30% نهاية 2020

تراجعت أرباح شركات قطاع الإتصالات في قطر بنهاية العام المالي 2020 بنسبة 29.8% على أساس سنوي إلى نحو 1.3 مليار ريال.

وتأثر القطاع بأنخفاض أرباح شركة ooredoo بنسبة 35% بضغط من تجنيب مخصصات لمواجهة هبوط أسعار صرف عملات، إضافة إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% الى نحو 28.8 مليار ريال، على الرغم من إرتفاع قاعدة المشتركين بنسبة 3% إلى 121 مليون عميلاً في 12 سوقاً حول العالم.

وسجلت أرباح المشغل الثاني لقطاع الاتصالات في قطر العام الفائت نمواً بنسبة 29% بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 4% إلى نحو 2.2 مليار ريال، وزيادة الطلب على خدمات البرودباند الثابت.

هذا وبلغ اجمالي الأرباح المقترحة للتوزيع عن عام 2020 ما قيمته 1.02 مليار ريال، موزعة بين 801 مليون ريال لمساهمي شركة ooredoo و 212 مليون ريال لمساهمي فودافون قطر.