أردوغان يُقرّ ضريبة الإقامة في الفنادق التركية بنسبة 2%

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، قانوناً يفرض الرسوم على بعض الخدمات، بما فيها رسم إلزامي بنسبة 2% مقابل الإقامة في الفنادق التركية.

ونشرت الصحيفة الرسمية "Resmi Gazetе" نص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 أبريل/ نيسان 2020.

وفي وقت سابق، اعتمد البرلمان التركي مشروع القانون، قبل أن يعيده الرئيس التركي للمراجعة، لاحتوائه على نقص من حيث فرض الضرائب على منتجي الكهرباء.

وفي مقابلة أجرتها معه أخيراً وكالة "نوفوستي" الروسية، قال رئيس اتحاد أصحاب الفنادق الأتراك عثمان عايك، إنه في حال تبني الوثيقة، سترتفع قيمة السياحة في تركيا قليلاً، مؤكداً أن أصحاب الفنادق وجهوا انتقادات إلى هذه المسألة، لكن لم يستمع المشرعون إليهم.

وفي ذات الشأن، قالت وكالة "ترك برس" اليوم، إن عدد المسافرين عبر مطار صبيحة غوكشن التركي، ارتفع منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضحت إدارة المطار في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن 32 مليوناً و627 ألفاً و798 مسافراً استخدموا المطار، منهم 19 مليوناً و780 ألفاً و714 عبر الرحلات الداخلية، و12 مليوناً و847 ألفاً و84 مسافراً عبر الرحلات الخارجية.

وسجل المطار 210 آلاف رحلة هبوط وإقلاع للطائرات من المطار خلال الفترة المذكورة، منها 121 ألفاً و786 رحلة على الخطوط الداخلية، و88 ألفاً و555 رحلة على الخطوط الخارجية.

وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ارتفاعاً في عدد المسافرين عبر المطار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 10 بالمئة، وبلغ مليونين و859 ألف مسافر.