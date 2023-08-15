يوم المرأة الإماراتية... أجمل الرسائل والعبارات

مع اقتراب يوم المرأة الاماراتية والذي يصادف يوم 28 آب/اغسطس حيث تحتفل به الإمارات العربية المتحدة بنسائها لوصولها لأعلى المراتب وتحقيق العديد من الانجازات المميزة والفريدة، وفي هذا اليوم المميز اخترنا لك أجمل الرسائل والعبارات لترسلها لعائلتك وأصدقائك وزملائك في العمل.

رسائل عن يوم المرأة الإماراتية 2023

المرأة هي نصف الكون، نذرت عمـرها للعطاء،كي تزرع البسمة هون ذاقت مــرارة الشقاء.

يوم المرأة الإماراتية 2023 يذوب القلب، ويزداد الشوق والأشواق، جاءتنا هدية من الرب، وحياتنا زادتها رواق.

يذوب القلب، ويزداد الشوق والأشواق، جاءتنا هدية من الرب، وحياتنا زادتها رواق. المـرأة محبة بقلب كبير، وحياتها حب وإيمان،ملاك بلا جوانح بتطير.

بداخلها دافــيء الوجدان،المرأة هـي رأس المال،ولأولادها صحة وسعادة،زرعت بمحبتهم آمــال،يكونـوا شرف الريادة.

عبارات عن يوم المرأة الإماراتية 2023

كلّ عامٍ والمرأة الإماراتية الجميلة هي ملهمة الأجيال ومصدر الحياة، كلّ عامٍ وهي من تبني الأجيال وتربّي وتعلّم وتنجح، كلّ عامٍ وأنت بألف خير.

مبروك يوم المرأة الإماراتية 2023 ولكل نساء الوطن العربي فخورة بإنجازاتكن وبتقدمكن المستمر.

ولكل نساء الوطن العربي فخورة بإنجازاتكن وبتقدمكن المستمر. لقد فعلت المرأة الإماراتية الكثير لتشكيل بلدنا ولا يمكننا أن نشكرهن بما فيه الكفاية.

لا توجد كلمات للإشادة بالمرأة الإماراتية لما قدمته من مساهمات لبلدها، لكن أتمنى لك يومًا سعيدًا للمرأة الإماراتية.

كل عام وأنتِ الافضل والأنجح.

يوم المرأة الإماراتية 2023 هو اليوم المميّز والعظيم الذي تستحقّه تلك المرأة المكافحة التي لطالما بذلت في سبيل جعل هذه الدولة مكانًا جميلاً على كافة الأصعدة.

هو اليوم المميّز والعظيم الذي تستحقّه تلك المرأة المكافحة التي لطالما بذلت في سبيل جعل هذه الدولة مكانًا جميلاً على كافة الأصعدة. الحب هو تاريخ المرأة.. وليس إلا حادثاً عابراً في حياة الرجل.

تحب المرأة أن يتذكر يوم ميلادها بشرط أن ينسى عمرها.

في يوم المرأة الإماراتية 2023 المرأة كالغصن الرطب.. تميل إلى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة.

المرأة كالغصن الرطب.. تميل إلى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة. المرأة الصالحة لا يعدلها شيء.. لأنها عون على أمر الدنيا والآخرة.

ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه.

في يوم المرأة الإماراتية 2023 العالم بلا امرأة.. كعين بلا بؤبؤها.. كحديقة بلا أزهار.. كالشمس بلا أشعة.

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