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أميركا قد تعاني من أزمة عقارية قريباً والمبيعات لأدنى مستوى في 38 شهراً

أميركا قد تعاني من أزمة عقارية قريباً والمبيعات لأدنى مستوى في 38 شهراً
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