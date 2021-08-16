أستون مارتن تزيح الستار رسمياً عن فالكيري Spider المكشوفة

أعلنت أستون مارتن عن إصدار محدود من فالكيري Spider المكشوفة لا يقل روعة عن شقيقتها الكوبيه.

جاءت فالكيري سبايدر تحمل نفس محركات السيارة الأصلية والتي تنتج 1,134 حصان من خلال V12 ومحرك كهربائي. ويبرز الاختلاف الأهم بين السيارتين في تصميم السقف والأبواب المقصية الجديدة.

بالطبع، فإن إزالة سقف السيارة ليست مجرد إضافة جمالية، في الواقع، فقد كان التحدي الأصعب أمام مهندسي أستون مارتن هو الحفاظ على الكفاءة الأيروديناميكية وعلى الوزن المنخفض حتى بعد زيادة الدعم اللازم للهيكل بعد إزالة السقف.

عند القيادة بسقف مغلق تسمح السيارة بالوصول لسرعة قصوى تزيد عن 350 كم/س، أما بالسقف المكشوف فتصبح السرعة القصوى 330 كم/س محددة إلكترونياً، وتقول الشركة أن أداء فالكيري سبايدر سيكون منقطع النظير على الحلبات.

سيقتصر إنتاج السيارة على 85 نسخة فقط، وستباع كل منها بأسعار أكثر ارتفاعاً من فالكيري كوبيه.