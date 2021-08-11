  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الصين تسجل تراجع في مبيعات السيارات بـ 12% في يوليو

الصين تسجل تراجع في مبيعات السيارات بـ 12% في يوليو

منشور 11 آب / أغسطس 2021 - 09:03
الصين تسجل تراجع في مبيعات السيارات بـ 12% في يوليو
المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم وصلت  إلى  1.86 مليون سيارة في يوليو
أبرز العناوين
سجلت مبيعات السيارات في الصين انخفاضاً بـ11.9 في المائة في يوليو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

سجلت مبيعات السيارات في الصين انخفاضاً بـ11.9 في المائة في يوليو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

اقرأ ايضاًاقتصاد الصين ينمو بـ 7.9% في الربع الثاني 2021 اقتصاد الصين ينمو بـ 7.9% في الربع الثاني 2021

وأظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم وصلت  إلى  1.86 مليون سيارة في يوليو.

وحافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 164.4 في المائة مع بيع 271 ألف مركبة الشهر الماضي.
ووفقا لـ"رويترز"، يوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويح حكومي لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.
وباعت تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية 8621 سيارة كهربائية مصنعة في الصين وصدرت 24 ألفا و347 سيارة الشهر الماضي.

كلمات دالة:مبيعات الصين من السيارات في يوليواقتصاد الصين

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...