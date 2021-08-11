الصين تسجل تراجع في مبيعات السيارات بـ 12% في يوليو

سجلت مبيعات السيارات في الصين انخفاضاً بـ11.9 في المائة في يوليو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

وأظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم وصلت إلى 1.86 مليون سيارة في يوليو.

وحافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 164.4 في المائة مع بيع 271 ألف مركبة الشهر الماضي.

ووفقا لـ"رويترز"، يوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويح حكومي لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.

وباعت تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية 8621 سيارة كهربائية مصنعة في الصين وصدرت 24 ألفا و347 سيارة الشهر الماضي.