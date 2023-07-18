سيارة توغ TOGG التركية التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - مواصفاتها وسعرها

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ" TOGG الكهربائية تركية الصنع، خلال زيارة الأول إلى المملكة العربية السعودية في إطار جولة خليجية.

سيارة توغ TOGG التركية الكهربائية

وجاءت السيارة التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باللون الأبيض الذي يحمل اسم "باموق قلعة"، وهو كناية عن الصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في شكلها وتقع بـ منطقة باموق بولاية دنيزلي التركية.

ويُشار إلى أن أنقرة تمتلك الحقوق الفكرية الخاصة بالسيارة بنسبة 100%، التي تسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية.

فيديو | #ولي_العهد يصطحب الرئيس التركي لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته، وأردوغان يقدم سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد#الرئيس_التركي_في_المملكة⁩#الإخبارية pic.twitter.com/cFslCT9jUy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2023

مواصفات سيارات توغ TOGG التركية:



بطارية ليثيوم أيون الخيار الأصغر بقدرة تصل إلى 186 ميلًا

الحزمة الأكبر قطع 300 ميل لكل شحنة

شحن سريع يسمح لـ سيارة الدفع الرباعي (C-SUV) الوصول إلى 80 % من الشحن خلال 30 دقيقة فقط.

ضمانًا لمدة 8 سنوات على عبوات البطارية.

محرك كهربائي واحد على المحور الخلفي بقوة 200 حصان.

ناقل حركة وفرامل انتظار إلكتروني.

تصميم مثير للإعجاب وعصري جدا

قاعدة عجلات طويلة مع كابينة فسيحة.

تصميم مستوحى من ثقافة الأناضول

مجموعة كبيرة من الأجهزة الرقمية في الداخل.

نظام معلومات والترفيه.

شاشة للمسافرين.

واجهات الشاشة تعمل باللمس

شاشة عرض ثانوية أعلى وحدة التحكم المركزية للتحكم في المناخ ، تتحكم في المناطق الداخلية.

دعامات مستقلة ونظام التعليق MacPherson على المحور الأمامي يعمل على تحسين الراحة والأداء

يمنح نظام التعليق الخلفي المستقل طابعًا رياضيًا سريع الاستجابة مع معالجة دقيقة.

تكنولوجيا متطورة كـ أنظمة مساعدة السائق المتقدمة "Slow Traffic Pilot"

هيكل مرن

قدرات نظام V2X

شبكة كهربائية أوسع

خدمات جديدة مع تقدم تقنية 5G اللاسلكية.

خوارزميات تتبع العين المتقدمة

تقنيات التصوير الثلاثية الأبعاد.

واقع معزز "augmented reality"وصورة محسّنة ثلاثية الأبعاد

سعر سيارة TOGG التركية