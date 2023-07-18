سيارة توغ TOGG التركية التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - مواصفاتها وسعرها

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ" TOGG الكهربائية تركية الصنع، خلال زيارة الأول إلى المملكة العربية السعودية في إطار جولة خليجية.
سيارة توغ TOGG التركية الكهربائية
وجاءت السيارة التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باللون الأبيض الذي يحمل اسم "باموق قلعة"، وهو كناية عن الصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في شكلها وتقع بـ منطقة باموق بولاية دنيزلي التركية.
ويُشار إلى أن أنقرة تمتلك الحقوق الفكرية الخاصة بالسيارة بنسبة 100%، التي تسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية.
مواصفات سيارات توغ TOGG التركية:
بطارية ليثيوم أيون الخيار الأصغر بقدرة تصل إلى 186 ميلًا
الحزمة الأكبر قطع 300 ميل لكل شحنة
شحن سريع يسمح لـ سيارة الدفع الرباعي (C-SUV) الوصول إلى 80 % من الشحن خلال 30 دقيقة فقط.
ضمانًا لمدة 8 سنوات على عبوات البطارية.
محرك كهربائي واحد على المحور الخلفي بقوة 200 حصان.
ناقل حركة وفرامل انتظار إلكتروني.
تصميم مثير للإعجاب وعصري جدا
قاعدة عجلات طويلة مع كابينة فسيحة.
تصميم مستوحى من ثقافة الأناضول
مجموعة كبيرة من الأجهزة الرقمية في الداخل.
نظام معلومات والترفيه.
شاشة للمسافرين.
واجهات الشاشة تعمل باللمس
شاشة عرض ثانوية أعلى وحدة التحكم المركزية للتحكم في المناخ ، تتحكم في المناطق الداخلية.
دعامات مستقلة ونظام التعليق MacPherson على المحور الأمامي يعمل على تحسين الراحة والأداء
يمنح نظام التعليق الخلفي المستقل طابعًا رياضيًا سريع الاستجابة مع معالجة دقيقة.
تكنولوجيا متطورة كـ أنظمة مساعدة السائق المتقدمة "Slow Traffic Pilot"
هيكل مرن
قدرات نظام V2X
شبكة كهربائية أوسع
خدمات جديدة مع تقدم تقنية 5G اللاسلكية.
خوارزميات تتبع العين المتقدمة
تقنيات التصوير الثلاثية الأبعاد.
واقع معزز "augmented reality"وصورة محسّنة ثلاثية الأبعاد
سعر سيارة TOGG التركية
- سعر السيارة في تركيا 910,000 ليرة تركية.
سعر السيارة عالميًا 49,000 دولار أمريكي.
سعر السيارة في السعودية 184,000 ريال سعودي.
سعر السيارة في الإمارات 180,000 درهم إماراتي.
سعر السيارة في قطر 178,000 ريال قطري.
سعر السيارة في الكويت 15,150 دينار كويتي.
سعر السيارة في البحرين 18,500 دينار بحريني.
سعر السيارة في عمان 18,900 ريال عماني.
سعر السيارة في مصر 1,183,000 جنيه مصري.