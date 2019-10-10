أسعارالوحدات السكنية في أبوظبي تتراجع بنسبة 1% خلال الربع الثالث من العام الجاري

تتمدد أزمة العقارات في دبي بسرعة لتصل إلى إمارة أبوظبي المجاورة في دولة الإمارات، إذ كشف تقرير شركة "تشيسترتونز" البريطانية، عن استمرار تراجع أسعار المبيعات الإجمالية للشقق في أبوظبي بنسبة 1% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع السابق.



ووفقاً لتقرير "واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019" الصادر عن شركة "تشيسترتونز" هذا الأسبوع، فإن أسعار مبيعات الشقق شهدت انخفاضاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما أسعار مبيعات الفلل لم تشهد تغييراَ مقارنة بالربع الذي سبقه.

وتوقعت الشركة العقارية البريطانية، أن يكون السوق قريباً من الوصول إلى أدنى مستوياته، مشيراً إلى أن ذلك سيعتمد على الكمية المعروضة من الوحدات السكنية التي ستدخل السوق في عام 2020.

وبين التقرير أن الربع الثالث من العام الجاري شهد تباطؤاً في انخفاض إيجارات الشقق، حيت انخفضت بنسبة 1% مقارنة بالربع الذي سبقه، بينما إيجارات الفلل لم تشهد تغييراَ. ويعود ثبات ايجارات الفلل، ببساطة إلى محدودية الفلل المعروضة في أبوظبي.

وحسب التقرير، شهد كل من "شارع الكورنيش" و"جزيرة السعديات" أعلى معدلات الانخفاض في الأسعار بنسبة 4% و3% على التوالي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​إيجارات الشقق في "مدينة محمد بن زايد" و"شاطئ الراحة" ارتفع بنسبة 1% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الذي سبقه. وسجلت الفلل في "حدائق الراحة" أكبر انخفاض في متوسط الإيجارات بنسبة 2%، بينما شهدت "مدينة خليفة" ارتفاعاً بنسبة 1%، وبقيت باقي المناطق دون تغيير خلال الربع الثالث من العام الجاري.