أسعار الألماس تنخفض لأول مرة منذ سنوات

قالت مصادر مطلعة أمس الاثنين إن شركة "دي بيرز" العالمية للتعدين قررت خفض أسعار الألماس لأول مرة منذ سنوات وهو ما يشير إلى شدة الأزمة التي تواجهها صناعة المعدن النفيس في العالم.

وذكرت المصادر أن الشركة خفضت أسعار الألماس بنحو 5% لمبيعات نوفمبر الحالي، بهدف المساهمة في تحسين أرباح الشركات الوسيطة في صناعة الألماس العالمية والممثلة في مجموعة من التجارة وشركات تقطيع وصقل الألماس الذين يشترون الخام من دي بيرز.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الشركات التي تضم شركات عائلية في بلجيكا والهند إلى جانب فروع شركتي "تيفاني أند كو" و"غراف دياموندز" تعاني من ضعف هامش أرباحها في ظل انخفاض أسعار المجوهرات وزيادة المعروض في الأسواق.

وقال إدوارد ستيرك المحلل الاقتصادي في "بي.أو.إم كابيتال ماركتس" إن دي بيرز هي التي تحدد الأسعار لبيع إنتاجها ولم تخفض سعرها حتى الآن، رغم أن أسعار الخام في السوق الحرة انخفضت بنسبة 9% تقريبا منذ بداية العام الحالي.

وذكرت بلومبرغ أن خفض أسعار دي بيرز لا يعني التأثير على الأسعار في سوق التجزئة، ولا يجب أن يتوقع المستهلكون ظهور تأثير لهذا الخفض قريبا.