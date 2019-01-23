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أسعار الذهب تفتتح اليوم باستقرار وسط ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة

أسعار الذهب تفتتح اليوم باستقرار وسط ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة
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