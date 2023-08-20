أسعار الذهب اليوم في الأردن الأحد 20 أغسطس 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن، الأحد 20 أغسطس استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,889.44 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الأردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 24

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 43.00 دينار أردني، بما يُعادل 60.75 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 39.41 دينار أردني، ما يُعادل 55.68 دولار.

سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 37.62 دينار، بما يُعادل 53.15 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 32.25 دينار أردني، بما يُعادل 45.56 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 25.08 دينار أردني، ما يُعادل 35.44 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 20 أغسطس في الأردن عند 1,337.35 دينار أردني، بما يُعادل 1,889.44 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 20 أغسطس عند 42,996.77 دينار أردني، ما يُعادل 60,746.86 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الخميس عند 300.98 دينار أردني، ما يُعادل 425.2 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.