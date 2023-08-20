سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 20 أغسطس 2023.. تراجع الليرة!

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الأحد 20 أغسطس 2023، بشكل ملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعاً جديداً مقابل الليرة في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، مع تزايد الحديث عن تعويم الليرة السورية أو تحريرها، خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 14050 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 14700 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,450,000 ليرة سورية اليوم الأحد 20 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

جاء متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 8585 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

بينما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 10100 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.