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أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 16 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 16 آب / أغسطس 2023 - 07:35
أسعار الذهب اليوم في الأردن
أسعار الذهب اليوم في الأردن

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن، الأربعاء 16 أغسطس استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

يأتي ذلك في ظل تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,904.14 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الأردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

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أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 43.34 دينار أردني، بما يُعادل 61.22 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 39.73 دينار أردني، ما يُعادل 56.12 دولار.

سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 37.92 دينار، بما يُعادل 53.57 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 32.51 دينار أردني، بما يُعادل 45.91 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

وجاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 25.28 دينار أردني، ما يُعادل 35.71 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس في الأردن عند 1,348.11 دينار أردني، بما يُعادل 1,904.14 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 16 أغسطس عند 43,342.71 دينار أردني، ما يُعادل 61,219.48 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الأربعاء عند 303.40 دينار أردني، ما يُعادل 428.56 دولار.

 

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.

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