أسعار الذهب اليوم في الاردن الأحد 21 مايو 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الأحد 21 مايو استقرار نسبي في مستهل تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل استقرار سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,977.77 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.12 دينار أردني، بما يُعادل 63.59 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.36 دينار أردني، ما يُعادل 58.29 دولار.

أسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.48 دينار، بما يُعادل 55.64 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.84 دينار أردني، بما يُعادل 47.69 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأحد عند 26.32 دينار أردني، ما يُعادل 37.09 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأحد في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 21 مايو في الأردن عند 1,403.24 دينار أردني، بما يُعادل 1,977.77 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأحد 21 مايو عند 45,115.18 دينار أردني، ما يُعادل 63,586.73 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الأحد عند 315.81 دينار أردني، ما يُعادل 445.12 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.