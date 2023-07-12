أسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 12 يوليو 2023

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن، الأربعاء 12 يوليو استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,934.81 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 44.13 دينار أردني، بما يُعادل 62.21 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.45 دينار أردني، ما يُعادل 57.02 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.61 دينار، بما يُعادل 54.43 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.10 دينار أردني، بما يُعادل 46.65 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 25.74 دينار أردني، ما يُعادل 36.29 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو في الأردن عند 1,372.55 دينار أردني، بما يُعادل 1,934.81 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 12 يوليو عند 44,128.47 دينار أردني، ما يُعادل 62,205.54 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الأربعاء عند 308.90 دينار أردني، ما يُعادل 435.44 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.