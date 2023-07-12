شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 12 يوليو 2023، استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس نهاية تعاملات أمس، في ظل ارتفاع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,940 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 يوليو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 2,480 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,491 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,273 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,284 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر نحو 2,170 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,180 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,860 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,869 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,447 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,453 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,360 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,440 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 77,128 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 77,483 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,480,000 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,491,429 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.