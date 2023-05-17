أسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 17 مايو 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الأربعاء 17 مايو تراجع نسبي في مستهل تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,991.97 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.44 دينار أردني، بما يُعادل 64.04 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.65 دينار أردني، ما يُعادل 58.71 دولار.

أسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.76 دينار، بما يُعادل 56.04 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.08 دينار أردني، بما يُعادل 48.03 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 26.51 دينار أردني، ما يُعادل 37.36 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو في الأردن عند 1,413.31 دينار أردني، بما يُعادل 1,991.97 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 17 مايو عند 45,438.94 دينار أردني، ما يُعادل 64,043.27 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الأربعاء عند 318.07 دينار أردني، ما يُعادل 448.32 دولار.