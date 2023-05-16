بالفيديو: أول حفلة حناء لولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله

البوابة - توجه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لقرية حرثا في محافظة إربد شمالي العاصمة عمان تلبية لدعوة عائلة أردنية أرادت الاحتفال معه قبيل الحدث الملكي المنتظر بزواجه من الآنسة رجوة آل سيف.

ووجهت الحاجة أم مهند عبيدات دعوة للأمير الشاب في منزلها الكائن في قرية حرثا وأقامت له حفلة حناء بمناسبة اقتراب موعد عقد قرانه ودخوله القفص الذهبي.

وحرص أهالي قرية حرثا على توثيق اللحظة التي وصل فيها الأمير الحسين إلى منزل الحاجة عبيدات والتي كانت باستقباله وقدمت له "شماغ مهدب" كهدية بمناسبة زفافه من الآنسة رجوة.

سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يلبي نداء الحجة لحضور حفلة الحناء الخاصة به في اربد حرثا مضارب عشيرة العبيدات pic.twitter.com/TZ3m4PE8bQ — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) May 16, 2023



تفاصيل زفاف ولي العهد الأردني

مع بقاء أقل من أسبوعين على اليوم المنتظر، تصدرت تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تتضمن مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني عقد قران الزوجين بحضور عائلتي العروسين قبل أن تبدأ المراسم الملكية والموكب الملكي ومن ثم حفل عشاء خاص يقام لضيوف يتم دعوتهم مسبقًا.

عقد قران الأمير الحسين ورجوة

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله ستتم في قصر زهران في عمان،

الموكب الملكي

بعد انتهاء مراسم عقد القران في قصر زهران، سينطلق العروسان في موكبٍ ملكي في شوارع العاصمة الأردنية عمان لمشاركة فرحتهما مع أبناء الشعب الأردني الذي سيكون بانتظارهما على جنبات الطريق العام.

حفل استقبال ومأدبة عشاء في قصر الحسينية

سيتجه الموكب الملكي نحو قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء لعدد من المدعوين والضيوف الذين سيأتون من جميع أنحاء العالم.

ولن يتم بث تفاصيل حفل استقبال ومأدبة عشاء في قصر الحسينية.

