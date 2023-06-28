أسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 28 يونيو 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الأربعاء 28 يونيو ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,916.05 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 43.71 دينار أردني، بما يُعادل 61.60 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.06 دينار أردني، ما يُعادل 56.47 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.24 دينار، بما يُعادل 53.90 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 32.78 دينار أردني، بما يُعادل 46.20 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 25.50 دينار أردني، ما يُعادل 35.93 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 28 يونيو في الأردن عند 1,359.43 دينار أردني، بما يُعادل 1,916.05 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 28 يونيو عند 43,706.66 دينار أردني، ما يُعادل 61,602.39 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الأربعاء عند 305.95 دينار أردني، ما يُعادل 431.2 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.