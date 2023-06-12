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أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 12 يونيو 2023

تاريخ النشر: 12 حزيران / يونيو 2023 - 07:09
أسعار الذهب اليوم في الاردن
أسعار الذهب اليوم في الاردن

سجلت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الاثنين 12 يونيو استقراراً مع بداية تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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يأتي ذلك في ظل انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,960.86 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 44.77 دينار أردني، بما يُعادل 63.04 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.04 دينار أردني، ما يُعادل 57.79 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.17 دينار، بما يُعادل 55.16 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.58 دينار أردني، بما يُعادل 47.28 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 26.11 دينار أردني، ما يُعادل 36.78 دولار.

 

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 12 يونيو في الأردن عند 1,392.41 دينار أردني، بما يُعادل 1,960.86 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 12 يونيو عند 44,766.99 دينار أردني، ما يُعادل 63,043.07 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الاثنين عند 313.37 دينار أردني، ما يُعادل 441.28 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.

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