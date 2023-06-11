موعد مباراة الأردن ضد العراق في بطولة غرب آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأردن ضد العراق في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في مرحلة المجموعات.

تنطلق النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة لعام 2023 يوم غد على الأراضي العراقية، حيث تخوض المنتخبات الأولمبية أولى مبارياتها في مرحلة المجموعات، وأبرزها لقاء الأردن ضد العراق على أرضية ملعب "المدينة الدولي" في العاصمة بغداد والذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج.

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منتخب النشامى الأولمبي تحت 23 سنة كان قد تمكن من الفوز في نسخة 2021 على حساب السعودية بنتيجة 3-1، فيما لم يتمكن أسود الرافدين من الفوز بالقب بأي نسخة من النسخ الثلاث الماضية، وقد تكون هذه فرصته الذهبية ليظفر بأول لقب في ظل استضافته للنسخة الرابعة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023.

متى موعد مباراة الأردن ضد العراق في بطولة غرب آسيا 2023؟

تقام مباراة الأردن والعراق في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة مساء يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت العراق والأردن ومصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد العراق في بطولة غرب آسيا 2023؟

شبكة قنوات الكأس القطرية وشبكة قنوات السعودية الرياضية هما الناقل لمباريات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023، ومن المقرر أن تبث المواجهة بين العراق والأردن على قناة Alkass one HD المجانية على قمر نايل سات، بالإضافة إلى قناة السعودية الرياضية 1.