أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 5 يونيو 2023

انخفضت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الاثنين 5 يونيو بشكل نسبي في مستهل تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,942.70 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 44.30 دينار أردني، بما يُعادل 62.46 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.61 دينار أردني، ما يُعادل 57.25 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.76 دينار، بما يُعادل 54.65 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.23 دينار أردني، بما يُعادل 46.84 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 25.84 دينار أردني، ما يُعادل 36.43 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 5 يونيو في الأردن عند 1,377.95 دينار أردني، بما يُعادل 1,942.70 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 5 يونيو عند 44,302.09 دينار أردني، ما يُعادل 62,459.21 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الاثنين عند 310.11 دينار أردني، ما يُعادل 437.2 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.