أسعار الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 18 يوليو 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الثلاثاء 18 يوليو استقراراً في مستهل التعاملات الصباحية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,959.30 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 44.68 دينار أردني، بما يُعادل 62.99 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.96 دينار أردني، ما يُعادل 57.74 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.10 دينار، بما يُعادل 55.12 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.51 دينار أردني، بما يُعادل 47.24 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 26.06 دينار أردني، ما يُعادل 36.75 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو في الأردن عند 1,389.74 دينار أردني، بما يُعادل 1,959.30 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 18 يوليو عند 44,681.15 دينار أردني، ما يُعادل 62,992.91 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الثلاثاء عند 312.77 دينار أردني، ما يُعادل 440.96 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.