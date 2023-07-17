مشهد آسر بانتظار الأردنيين.. قطار الأضواء يلمع في السماء الأربعاء المقبل

البوابة - إذا كنت من عشاق الرصد الفلكي وتعيش في الأردن، فأنت على موعدٍ مع حدثٍ استثنائي صنعه البشر ويتمثل بقطار من الأضواء اللامعة والمتحركة والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية الأردنية أن سماء الأردن ستشهد يوم الأربعاء المقبل، 19 تموز/يوليو 2023، قطار الأضواء اللامعة نتيجة انطلاق صاروخ "فالكن - Falcon 9" حاملًا معه 54 قمرًا صناعيًا من منظومة لينك من الجيل الثاني للإنترنت الفضائي رقم 92 مجموعة جي 5-15.

ولمدة خمس دقائق، سيتمكن سكان الأردن من مشاهدة قطار الأضواء بالعين المجردة وتحديدًا في تمام الساعة 8:57 مساء يوم الأربعاء المقبل.

وكشفت الجمعية أن سرب الأقمار الصناعية سيتحرك إلى جهة الشرق وبزاوية سمتية 105 درجة، وعندما يدخل المجال يكون بزاوية ارتفاع 10 درجات ويتوسط السماء بارتفاع 77 درجة ويختفي من جهة الشرق بزاوية 50 درجة.

وذكرت الجمعية أن درجة لمعان قطار الأضواء (سرب الأقمار الصناعية) ستكون الأربعاء 9، ويمكن أن يشاهد من جميع مناطق الأردن ويفضل المناطق التي ليس فيها تلوث ضوئي في المناطق الصحراوية والأرياف، مثل وادي رم والأزرق.

يذكر أن سرب الأقمار الصناعية هو جزء من منظومة ستارلينك الفضائية التي تتبع لشركة سبيس إكس، وهذه المنظومة خاصة بالاتصالات الفضائية والإنترنت، حيث يطلق صاروخ فالكن 9 مجموعة من الأقمار الصناعية دفعة واحدة وقد يصل عددها حوالي 60 قمر صناعي.