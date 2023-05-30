أسعار الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 30 مايو 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الثلاثاء 30 مايو انخفاض طفيف في مستهل تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,933.31 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 44.13 دينار أردني، بما يُعادل 62.16 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.45 دينار أردني، ما يُعادل 56.98 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.61 دينار، بما يُعادل 54.39 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.09 دينار أردني، بما يُعادل 46.62 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 25.74 دينار أردني، ما يُعادل 36.26 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو في الأردن عند 1,372.46 دينار أردني، بما يُعادل 1,933.31 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 30 مايو عند 44,125.58 دينار أردني، ما يُعادل 62,157.31 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الثلاثاء عند 308.88 دينار أردني، ما يُعادل 435.12 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.