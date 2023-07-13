أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 13 يوليو 2023

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، الخميس 13 يوليو استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,956.62 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 44.63 دينار أردني، بما يُعادل 62.91 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.91 دينار أردني، ما يُعادل 57.66 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.05 دينار، بما يُعادل 55.04 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.47 دينار أردني، بما يُعادل 47.18 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 26.03 دينار أردني، ما يُعادل 36.70 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 13 يوليو في الأردن عند 1,388.02 دينار أردني، بما يُعادل 1,956.62 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 13 يوليو عند 44,625.85 دينار أردني، ما يُعادل 62,906.75 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الخميس عند 312.38 دينار أردني، ما يُعادل 440.32 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.