أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 22 يونيو 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الخميس 22 يونيو انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,931.04 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 44.06 دينار أردني، بما يُعادل 62.08 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.39 دينار أردني، ما يُعادل 56.91 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.55 دينار، بما يُعادل 54.32 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.05 دينار أردني، بما يُعادل 46.56 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 25.70 دينار أردني، ما يُعادل 36.22 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 22 يونيو في الأردن عند 1,370.45 دينار أردني، بما يُعادل 1,931.04 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 22 يونيو عند 44,060.96 دينار أردني، ما يُعادل 62,048.33 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الخميس عند 308.43 دينار أردني، ما يُعادل 434.56 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.