رئيس الوزراء الأردني يحدد موعد الانتخابات النيابية

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن موعد إجراء الانتخابات النيابية في البلاد سيكون في إطارها الدستوري بين 10 تموز إلى 10 تشرين الثاني من العام 2024م

ولفت الخصاونة خلال أطلاقه سلسلة حوارات مع الشَّباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التّّحديث: الشَّباب محور الاهتمام) في الجامعة الأردنيَّة إلى أن قرابة عام هي الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، حيث أن هناك 27 حزباً صوبوا أوضاعهم فيما يتعلَّق بدخول الشَّباب والمرأة إليها بنسبة 20% لكل منهما، الأمر الذي يُعطي الشَّباب فرصة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة".

وبين الخصاونة أن ديوان الخدمة المدنية سينتهي العام الحالي وتتأسيس هيئة الخدمة المدنية مع الحفاظ على المخزون، منوها أن خطة التحديث الإداري لن تمس حقوق أي من الموظفين في القطاع العام.

كاشفا أنه سيتم رفع نسبة التنافس الحر ضمن هيئة الخدمة المدنية وفقا لنسب معينة خلال السنوات الثلاثة المقبلة في الوظيفة العامة.

وبين الخصاونة خلال لقاءه الشبابي أن القدرات والإمكانات الموجودة لدى شبابنا والتَّعديلات الدستوريَّة والتَّشريعيَّة الأخيرة تؤهِّلهم ليكونوا في مواقع صنع القرار وذلك من خلال تخفيض سنّ الترشيح للانتخابات أو من خلال تحديد نسب لوجودهم بالأحزاب والمواقع القياديَّة فيها.

ودعا رئيس الوزراء الأردني الشباب للمشاركة السياسية، موضحا أن قانوني الأحزاب والانتخاب يُعطيان الشباب فرصة المشاركة بفاعلية في الانتخابات القادمة والمشاركة في صنع القرار عبر الانخراط في الأحزاب.

ولفت الخصاونه النظر إلى أن بعض الإفراط بالوعود وعدم القدرة على تحقيقها أدى إلى فجوة بين مؤسسات الدولة والشباب.

