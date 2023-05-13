أسعار الذهب اليوم في الاردن السبت 13 مايو 2023

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، السبت 13 مايو استقراراً نسبياً مع بداية تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

جاء ذلك تناسباً مع استقرار سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,011.38 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.88 دينار أردني، بما يُعادل 64.67 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 42.05 دينار أردني، ما يُعادل 59.28 دولار.

أسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 40.14 دينار، بما يُعادل 56.58 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.41 دينار أردني، بما يُعادل 48.50 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم السبت عند 26.76 دينار أردني، ما يُعادل 37.72 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم السبت في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم السبت 13 مايو في الأردن عند 1,426.88 دينار أردني، بما يُعادل 2,011.38 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم السبت في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم السبت 13 مايو عند 45,875.22 دينار أردني، ما يُعادل 64,667.32 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن السبت عند 321.13 دينار أردني، ما يُعادل 452.64 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.