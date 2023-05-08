في عيد الاستقلال الأردني الـ77.. أجمل مجوهرات الملكة رانيا 

تحتفل المملكة الأردنيّة الهاشميّة بالخامس والعشرين من شهر أيار من كلِّ عام بـ عيد الاستقلال، وفي هذا العام 2023 يحتفل الأردن بعيد الاستقلال الـ 77 وهو اليوم الذي استقلت فيه الارن عن بريطانيا في 1946م، يعتبر عيد الاستقلال الأردني الـ77 عطلة رسميّة في كافة المؤسسات الخاصة والحكومية في دولة الأردن، وبمناسبة هذا اليوم العظيم نقدم لكم أجمل مجوهرات الملكة رانيا ملكة الأردن وملكة الأناقة.

ولدت حسناء الأردن الملكة رانيا العبدالله زوجة عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن أيقونة الأناقة والجمال في العالم، في 31 أغسطس عام 1970، وهي تتمتع بجمال جمال الروح والعقل والمظهر، وعادة ما تتألق رانيا العبدلله بأجمل قطع المجوهرات الناعمة والبسيطة التي تتناسب مع جمالها الهادئ والراقي.

تعشق الملكة رانيا قطع مجوهرات التي تجمع بين البساطة والأناقة، فهي مغرومة بالأقراط الناعمة المرصعة بالأحجار الكريمة والمرصعة بالألماس والذهب الوردي المنحوتة والمزخرفة بالذهب الأصفر، وايضاً القلادات الناعمة والأقراط المحلية من الذهب المرصع بالزمرد، بالإضافة إلى الذهب الأبيض والمرصّع بالألماس ا أقراط كبيرة من الذهب الوردي المنحوتة والمزخرفة بالذهب الأصفر.

عبارات عن عيد الاستقلال الأردني الـ77

من أجمل عيد الاستقلال الأردني الـ77 الوطن هو عزي وشرفي وهويتي، له أنتمي وبه أفتخر بوطني.

الوطن الباقي ومن دونه إلى زوال، لذا اجعلوا الوطن الأردن الغالي العزيز أولًا وليأتي بعده من يأتي.

إن أجبرتني الأيام على الرحيل، فيكف يمكنها أن تجبر قلبي على نسيانك أنت دائماً في القلب يا وطني الأردن.

إن طوفت جميع البلاد من مشارق الأرض ومغاربها، سيبقى وطني الأردن الأجمل دائمًا وأبدًا.

لا سعادة سوى في الوطن، ولا راحة سوى على أرضه، ولا قيمة للحياة بعيدًا عنه.

في ذكرى عيد الاستقلال 77 كلماتي وإن كثرت وطالت عاجزة عن التعبير عن مقدار محبتي للوطن، اللهم احفظ بلدي الأردن بحفظك من أعداءه من نعلمهم ومن لا نعلمهم.

في عيد الاستقلال الأردني الـ77، من لم يسكن حب الوطن قلبه مسكين لا يعرف معنى الحب، فأول حب هو حب الأردن.

إن طال بعدي عنكِ يا بلادي والنوى، وحرمت شمّ الورد والياسمين والهوى، فسيبقى اسمك الأردن عالياً طول المدى، أنا ما نسيتك يا بلادي.

المرء لا يقدر قيمة الأشياء الثمينة إلا حينما يضيعها، كذلك الوطن لا يعي قيمته سوى من ابتعد عنه.

لأني شمالي ولأني جنوبي ولأني من الوسط، أنا أردني وما في بهالوطن وطن ثاني

الأردن أولاً، لكل العرب، لـفلسطين والعـراق، ولكل مجروح يعاني.

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